الديكتاتور الحقير! - ياسين المصري

2020/06/09 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري قد يثير عنوان المقال تساؤلا عمَّا إذا كان هناك ديكتاتور عظيم وآخر حقير؟ وأن هناك ديكتاتورًا عادلًا كما يزعم ويتمنى المتأسلمون على نمط مفبرك لعمر بن الخطاب، أم أن الديكتاتور ظالم بطبعه وحقيرٌ ومنحطٌّ في سلوكه على طول الخط؟الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يصاب بداء الديكتاتورية، لذلك من الممكن أن نلتقي بأشخاص ديكتاتوريين في البيت والمدرسة والجامعة وأماكن العمل والأماكن العامة.



ولكن أخطر الديكتاتوري ......





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