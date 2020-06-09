بالفيديو .. اللحظات الاولى بعد اصطدام الطائرة الامريكية في قاعدة التاجي شمالي بغداد

2020/06/09 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اظهر مقطع فيديو من داخل قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد، اللحظات الاولى بعد اصطدام الطائرة ا...





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