تهريب الآثار السوريّة للإمارات.. فضيحةٌ تلاحق وزير الدفاع السوري السابق

2020/06/09 | 01:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت منظمة (جمعية حماية الآثار السورية) اتهامات بحق وزير الدفاع السوري السابق “مصطفى طلاس”، بتهريب 405 صناديق من الآثار إلى دولة الإمارات، بالتعاون مع مسؤولين في #الحكومة_السورية.وكشفت (جمعية حماية الآثار السورية) ومقرها فرنسا، في…

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