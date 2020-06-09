حجر كورونا يضطر دب باندا للهروب

2020/06/09 | 01:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة حديقة حيوانات كوبنهاغن، أن دب باندا فر من حضيرته، فيما عزا مراقبون في الحديقة الأمر إلى أنه “سئم الحجر” المفروض بسبب جائحة “كوفيد- 19”.قام الدب شينغ اير البالغ 6 سنوات والذي سيحتفل بعيد ميلاده السابع قريبا بجولة في حديقة الحيوانات التي كانت مغلقة في ذلك الوقت.وقال الناطق باسم الحديقة جيكوب مونكولم […]

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