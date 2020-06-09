عدد ضحايا كورونا في موسكو يتجاوز الـ3 آلاف

2020/06/09 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا عن تسجيل 59 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3029 حالة منذ بدء انتشار الوباء.يذكر أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس بموسكو.وأعلن عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، […]

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