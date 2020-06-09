التحالف الدولي يصدر بياناً بشأن اصطدام الطائرة الامريكية في التاجي

2020/06/09 | 01:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر التحالف الدولي، الثلاثاء، بيانا بشأن اصطدام الطائرة الامريكية في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

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