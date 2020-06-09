أنقذها عراقيون خلال 4 دقائق.. تفاصيل تحطم طائرة عسكرية أمريكية في بغداد

2020/06/09 | 03:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتحطمت طائرة عسكرية أمريكية، في قاعدة التاجي شمالي العاصمة بغداد، فيما قدم التحالف الدولي توضيحًا حول الحادث.

تعرضت طائرة عسكرية أمريكية إلى حادث تحطم داخل قاعدة التاجي شمالي بغداد

وتعرض الطائرة التابعة لسلاح الجو الأمريكي من نوع "سي – 130"، الإثنين 8 حزيران/يونيو، إلى حادث لدى هبوطها في القاعدة العسكرية، واندلعت فيها النيران، لكن فريقًا عراقيًا تمكن من إنقاذ الطائرة وطاقمها خلال فترة قياسية، وفق ضابط في القاعدة تحدث لـ"الترا عراق".

وقال الضابط، إن "الطائرة التي كانت تقل 16 عسكريًا أمريكيًا، خرجت عن مسارها بعد هبوطها وارتطمت بحاجز كونكريني ما أدى إلى إصابات بين 4 من العسكريين الأمريكيين وأضرارًا في هيكل الطائرة".

ورصد "الترا عراق" مقطعًا مصور وثق المشاهد الأولى للطائرة بعد تعرضها للحادث، حيث يقول أحد العاملين العراقيين في القاعدة "جماعتنا همه طفوها وطفوا المحركات (فريق عراقي هم من أخمد النيران وأطفأ المحركات)".

من جانبه قال المتحدث باسم التحالف الدولي في بيان، الثلاثاء 9 حزيران/يونيو، العقيد مايلز ب.



كيكينز المتحدث باسم قوات التحالف، إن الطائرة "هبطت في 8 حزيران الساعة 10:10 مساءً بتوقيت بغداد قاعدة التاجي الجوية في العراق، وتخطت مسارها وتحطمت في الجدار مما أدى إلى أضرار هيكلية في الطائرة ونيران صغيرة".

وأضاف، "وصل فريق الإطفاء والإنقاذ في المطار إلى موقع الحادث في 4 دقائق وأطفأ الحريق وساعد في إخلاء الطائرة"، مبينًا أن الحادث أسفر عن إصابة "4 من أعضاء الخدمة على متن الطائرة بإصابات غير خطرة حيث يتم علاجهم في المرفق الطبي في معسكر التاجي".

واستبعد المتحدث، تعرض الطائرة إلى أي "نشاط معاد"، موضحًا أن "الحادث ما يزال قيد التحقيق".

تمكن فريق عراقي من إنقاذ الطائرة وركابها خلال 4 دقائق فقط

كما أوضح، أن "الإجراءات السريعة لفريق حوداث التصادم والإطفاء في المطار، ساعدت في إنقاذ الجرحى والحد من من الأضرار في المعدات والبنية التحتية".

في الأثناء علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على الحادثة، مؤكدة "انزلاق طائرة شحن عسكرية أمريكية خارج مدرج في قاعدة التاجي في العراق".

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