الخط الزمني لجولات الحوار الأمريكي - العراقي

2020/06/09 | 04:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 10 كانون الثاني/يناير 2020 يطالب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل واشنطن بضرورة الحوار لوقف التصعيد بعد عملية محيط بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020، حيث أكد بالقول إننا منذ البدء قررنا إقامة علاقات متوازنة وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات، وأقمنا علاقات تعاون جيدة مع جميع دول الجوار، ولا نريد عداءً مع أحد، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحفظ مصالح وسيادة بلدنا وعدم التدخل بشؤونه الداخلية.اشتراطات الفصائل وأحزابها على صفات الوفد المحاور العراقي ليس ببدع من القول إذا مرت عبر الطرق السياسية والحزبية المتبعة

في 26 آذار/مارس 2020، التحالف الدولي يسلم قواعد ومعسكرات مشتركة في محافظات كركوك ونينوى (شمالي البلاد) والأنبار (غربي البلاد) والعاصمة بغداد وصلاح الدين شمال بغداد، في خطوة قال التحالف إنها تهدف إلى إعادة تمركز قواته في العراق.

وينتشر في العراق قرابة 8956 جنديًا من التحالف الدولي منهم 6132 جنديًا أمريكيًا بحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء المستقيل في 11 آذار/مارس 2019، في إطار تحالف تقوده الولايات المتحدة لمساعدة القوات العراقية في التصدي لتنظيم داعش، لكن هذا العدد تراجع بشكل ملحوظ في نهاية آذار/مارس 2020.



ويعمل التحالف على إعادة مدربين إلى بلادهم في تدبير احترازي على خلفية تهديدات أمنية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

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في 5 نيسان/أبريل 2020، كشف عادل عبد المهدي عن قبول واشنطن فتح حوار استراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لبحث مستقبل العلاقات بين الطرفين ما بعد هزيمة داعش.

في 8 نيسان/أبريل 2020، أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أن العراق يدعم هذا الحوار وسبق أن اقترح إجراءه في رسائل ولقاءات متعددة بين البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة.



وأكد مقترح بلاده لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات بين الجانبين في 10 و11 حزيران/يونيو 2020.

في 4 حزيران/يونيو2020، زيارة قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، زيارته الثانية من نوعها إلى بغداد منذ تسنمه منصبه خلفًا للجنرال السابق قاسم سليماني، جاءت التسريبات عن الزيارة أن إيران مع مبدأ الحوار وبدون فرض شروط وإملاءات على المحاور العراقي.

6 حزيران/يونيو 2020، تكتمل الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي.

7 حزيران/يونيو 2020، كتائب حزب الله عبر مستشارها الأمني تشترط ثلاث شروط بخصوص صفات المحاور العراقي المشاركة في الجلسة التحضيرية القادمة.

تجدد تهديدات الفصائل قبيل انطلاق الحوارات التحضيرية بين واشنطن - بغداد، لم تعترض تلك الفصائل وأحزابها على الحوار من حيث هو حوار، علمًا أن الحوار متفق عليه وعلى مواعيده وقائمة المحاورين في الجولة الأولى من قبل حليفهم المستقيل عادل عبد المهدي، واعتراضهم حول أسماء في قائمة المحاورين.

تاريخيّة جسّدتها وزارة الخارجية العراقية عام 2008، من حيث أنّه لم يحدث حوار خارِج سلطة الساسة الشيعة وقائمة المحاورين في ذلك الوقت لم تخلوا من حملة الجنسيات الأجنبية، واعتبرت المحاورات ناجحة، وكلّ محاور ماهر يحاول أنْ يجعل من تلك التجربة معياريًا للنجاح وفي ذات الوقت تاريخًا له.

رغم أن التهديدات مكررة ومن نفس النوافذ، فإنها قد تكون غير جادة خاصة بعد زيارة إسماعيل قاآني الأخيرة إلى بغداد، التي أشعرت بغداد برغبة إيران بالتهدئة وفي نفس الوقت لم تحمل تلك الزيارة أية رسائل معلنة أو سرية عن انتقاد إيران لمبدأ الحوار أو حتى انتقاد اسماء المحاورين العراقيين.

اشتراطات الفصائل وأحزابها على صفات الوفد المحاور العراقي ليس ببدع من القول، إذا مرت عبر الطرق السياسية والحزبية المتبعة، علمًا أن قادة الكتل السياسية على اطلاع تفصيلي بالمجريات التحضيرية للحوار القادم، اقترانها بالتهديد ربما يؤشر فشلهم بفرض أشخاص بعينهم على قائمة المحاورين.

هذا التصعيد السياسي الشيعي حول صفات المحاور، قد حفز قيادات الكتل السنية والكردية والأقليات الى تفحص القائمة من قبلهم وإصرارهم على فرض أسماء المحاورين بناءً على مخاوفهم من إقصاء وتهميش حقوقهم في هكذا حوارات تاريخية ومفصلية بالنسبة لوجودهم السياسي أو لمصالح مكوناتهم وحلفائهم.

أشار قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015 في المادة 4/أولاً - تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة الثنائية قبل التفاوض في شأن عقده بفترة مناسبة على الجهات ذات العلاقة بالمعاهدة وعلى وزارة الخارجية لدراسته وإبداء الرأي فيه وتعرضه على مجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية في شأنه ثم يعرض على مجلس الوزراء للوقوف على رأيه كما نصت المادة 17 من القانون أعلاه: يخضع التزام جمهورية العراق بالمعاهدات المعقودة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى موافقة مجلس النواب على قانون التصديق على المعاهدة أو قانون الانضمام إليها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (165) عضوًا عدا المعاهدات التالية التي يجب حصول الموافقة عليها بأغلبية الثلثين (220) عضوًا، ومنها الحوارات القادمة والخاصة بتعديل الاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة النظر بها بما ينسجم والمصالح الوطنية العليا للعراق.



يجب أن تحظى بموافقة جماعية للحكومة الائتلافية الممثلة لكافة مكونات الشعب العراقي ومن ثم مصادقة 220 نائبًا بأغلبية ثلثين من أعضاء مجلس النواب.

فريق الكاظمي الخاص بجولات الحوار والتفاوض يتفهم شكوكية الأحزاب السياسية الشيعية والفصائل المسلحة تجاه النوايا الأمريكية، وجلستي يومي 10 و11 حزيران/يونيو 2020 تحضيرية للشروع بحوار مع واشنطن توطئة للاتفاقية الاستراتيجية مع أمريكا.

يدرك الرئيس الكاظمي مدى قلق وحساسية الأحزاب والفصائل الولائية مـن الاتفاقية التـي قد تمكن الولايات المتحدة من تقييد وتحييد نفوذهم وتخادمهم مع إيران في العراق والمنطقة، لذا تواصل مع قادة الكتل لأحاطتهم بمجريات الحوار وتقدير الموقف بغية تهدئة قلقهم.

وقد أكد مقربون من فريق الكاظمي أن الجلسات القادمة هي تحضيرية مرحلية، وأن حكومتي العراق والولايات المتحدة تنظران من نفس المنظار إلى الهدف النهائي، وهو منع انهيار الدولة ومؤسساتها بسبب التداعيات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب وسيادة السلاح غير القانوني وأزمة جائحة كورونا.

كل ما أستطيع قوله الآن هو أن هذه الحوارات التمهيدية سوف تكون جيدة، والعراق يمتلك خبراء ومحاورين قادرين على الخروج بمكاسب عديدة، لدي طمأنينة عالية حيال مهارة الفريق العراقي، إن هذه الحوارات ومن ثم الاتفاقية تحسن الوضع من ناحية الهدف الذي نبتغيه كمصلحة عراقية خالصة، لذا على الاتفاق أن يسلب من أمريكا وإيران قدرتهما على أن تكون دولة العراق دولة قاصرة.



تحتاج لوصاية من كلاهما أو أحدهما.

يدرك الكاظمي مدى قلق وحساسية الأحزاب والفصائل الولائية مـن الاتفاقية التـي قد تمكن الولايات المتحدة من تقييد وتحييد نفوذهم

أعتقد أنهم فريق ماهر ومحترف وليسوا ساذجين وأعتقد أنهم يدركون هذا كما يدركه أي شخص عاقل أنا أخشى بأن تكون هناك رغبة في تحقيق إنجاز في أسرع وقت ولكسب إنجاز دبلوماسي، كما أن حلفاء إيران لعبوا دورًا جيدًا وقالوا شروطهم، وعلى الفريق المحاور العراقي أن يقول لهم امنحونا الفرصة فأنتم لا تريدون مواجهة أشخاص مثل ترامب، أو رؤساء الملف العراقي في البيت الابيض، نحن وطنيون معتدلون، هذه الاتفاقية جيدة سوف تكون جيدة إذا جعلنا مصلحة العراق قبل كل شيء.

حسب التقارير فإن قناة الحوار في جلستي 11 - 10 يونيو 2020 سوف تكون ضمن دائرة متلفزة مغلقة، قد تم تأسيسها قبل التصويت بالثقة لحكومة الكاظمي، ومن سوف يقود هذا الفريق تم اختياره من قبل رئيس الوزراء المستقيل.

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