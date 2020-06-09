مشاهد اولى للطائرة الامريكية التي سقطت بقاعدة التاجي

2020/06/09 | 05:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق سقوط طائرة تابعة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية....

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