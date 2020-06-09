البنتاغون يعلق على تحطم طائرة التحالف شمالي بغداد

2020/06/09 | 05:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، أن حادث تحطم طائرة للتحالف في قاعدة التاجي الجوية، جاء نتيجة عطل فني....

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