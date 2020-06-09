نيوزيلندا تعلن الانتصار على «كورونا» وترفع القيود الخاصة بالوباء

2020/06/09 | 06:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيفي إشارة إلى انتصارها على الوباء، أعلنت نيوزيلندا، أمس الاثنين، رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود، وذلك بعد ساعات من إعلانها عدم تسجيل أي حالة نشطة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن إنه سيتم رفع كل التدابير المتعلقة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، ابتداء من يوم الثلاثاء.وأوضحت أن رفع التدابير هذه، بعد القضاء على فيروس كورونا في البلاد، لا يشمل قيود إغلاق الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا، في مؤتمر صحفي، أن بلادها ستنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف ليل الاثنين.وقالت إنه يمكن إقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود كما يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما يمكن استئناف كل وسائل النقل العام.وكانت وزارة الصحة النيوزيلندية أعلنت في بيان صدر عنها أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة نشطة بـفيروس كورونا الجديد في نيوزيلندا لأول مرة منذ 28 فبراير الماضي.

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