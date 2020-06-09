رئيسا الجمهورية والوزراء يستقبلان محافظ البصرة ويبحثا معه الأوضاع الاقتصادية والصحية والأمنية في المحافظة

2020/06/09 | 06:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياستقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أمس الإثنين في قصر السلام ببغداد، محافظ البصرة أسعد العيداني.وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن لمحافظة البصرة أهمية كبيرة ووضعاً خاصاً في العراق يتطلب من الجميع العمل بجد على تطويرها وازدهارها بشكل يتلاءم مع مكانتها الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تخليص المدينة مما تعانيه من مشاكل وعقبات تقف بوجه تقدمها ورفاهيتها.وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية ترسيخ الاستقرار في المحافظة والتعامل بإنصاف وعدالة في تحسين المستوى المعيشي لأبناء البصرة، والارتقاء بالواقع الخدمي للمدينة، مبيناً أن الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل سعيها لمكافحة جائحة كورونا ومنع انتشارها تحتم على الحكومة المحلية في المحافظة بذل الجهود والحرص على توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بالإرشادات الصحية وبما يحفظ صحة وسلامة الجميع. بدوره قدم العيداني شرحاً مستفيضاً لخطط الحكومة المحلية في تذليل العقبات أمام عملها الرامي إلى توفير الخدمات لمواطنيها، مثمناً سعي رئيس الجمهورية لحماية مصالح سكان محافظة البصرة والبلاد ككل.إلى ذلك، التقى محافظ البصرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببغداد.وقال العيداني بعد لقاءه بالكاظمي إن رئيس الوزراء وافق أن تكون أموال رواتب الـ 30 الف درجة وظيفية من أموال المنافذ المخصصة للمحافظة.

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