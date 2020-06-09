حريق واصابات بصفوف طاقم طائرة امريكية انزلقت شمالي بغداد

2020/06/09 | 07:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ان اربعة من طاقم طائرة تابعة لسلاح الجو الامريكي اصيبوا بجروح في حادث عرضي وقع اثناء عملية الهبوط في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد.

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