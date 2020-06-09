سيسكو تكشف عن 25 ثغرة في برمجيات تشغيل أجهزة الراوتر

2020/06/09 | 07:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة «سيسكو» المتخصصة في معدات بناء شبكات المعلومات عالمياً عن 25 ثغرة أمنية موجودة في أجهزة موجهات البيانات الـ«راوتر»، العاملة ببرمجيات «سيسكو آي أو إس»، و«سيسكو آي أو إس إكس أي»، مشيرة إلى أنه من بين تلك الثغرات أربع ثغرات مصنّفة على أنها «حرجة»، وتسمح حال استغلالها من قبل مهاجم محترف، بالسيطرة الكاملة عن […]

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