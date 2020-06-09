شبكة الجيل الخامس تسرّع الثورة الصناعية الرابعة

2020/06/09 | 07:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شركة فروست وسوليفان للاستشارات، أن التكامل بين شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء الصناعي، سيسرع وتيرة الثورة الصناعية الرابعة، من خلال نقل البيانات الضخمة بسرعة كبيرة، دون أي تأخير.وأجرت الشركة الأميركية تحليلًا، حديثًا، جاء فيه أن اقتصار التطبيقات الحالية على عمليات فحص الجودة وإدارة سلاسل التوريد والتحكم الشامل بالآلات، لم يمنع تركيز المُصنِّعين على […]

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