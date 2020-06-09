أيهم أكثر أمانا لقفل الهاتف بالبصمة أم الوجه أو القفل النمطي؟

2020/06/09 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد اهتمام الأفراد بشأن خصوصية وأمن بياناتهم، قد تعتقد مناقشة موضوع تأمين هاتفك باتخاذ واحدة من إجراءات المصادقة لن يكون مطروحًا.لكن الأمر غير ذلك.وفقًا لتقرير صادر عن “مركز بيو” للأبحاث، وجدوا أن ثلث الأمريكيين لا يستخدمون أي نوع من قفل الشاشة.لقد فكرنا في هذا الأمر مؤخرًا عند مناقشة كيفية تحسين أمان هاتفك […]

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