ست طرق للتخلص من ترهلات البطن

2020/06/09 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبسولات التخسيس وأحزمة البطن، من الطرق الشائعة التي يلجأ إليها بعض الأشخاص، للتخلص من ترهلات البطن، ولكن دون جدوى، مع العلم أن هذه المشكلة المزعجة يمكن التغلب عليها بالاعتماد على وسائل بسيطة وغير مكلفة ماديًا.ونشرت مجلة “الكونستلو” الصحية، طرق شد البطن المترهل، وفقًا لموقع “Eat this”.1- حمل الأوزان يساعد حمل الأوزان الثقيلة على […]

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