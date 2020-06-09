6 طرق للتخلص من الشراهة في الأكل

2020/06/09 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الجلوس في المنزل لساعات طويلة الناس إلى الأكل بطريقة أكثر من المعتاد، ما تسبب بنوع من الشراهة وبالتالي زيادة معدلات الدهون وهو ما يؤثر سلبا على الصحة.قام موقع “health line” الطبي بعرض مجموعة من الأمور يجب الالتزام بها للتخلص من هذه العادة.اتباع نظام غذائي خلافا لما يعتقده الكثيرون، فإن الانقطاع […]

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