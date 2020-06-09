ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار يوميا؟

2020/06/09 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البهارات الحارة أو الفلفل من أكثر النكهات التي يفضل الكثير وضعها على الأطعمة، نظرًا لمذاقها المميز والفوائد التي تمد بها الجسم.ونقلت “مصراوي” عن موقع “the list” الفوائد المتعددة التي يحملها الطعام الحار للجسم إذا تناوله الشخص يوميًا وكان منها: فقدان الوزن: إذا كنت تتناول طعامًا حارًا كل يوم، فهناك احتمال كبير أن […]

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