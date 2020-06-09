ضبط حاوية محملة بمادة زيت الزيتون وباوراق مزورة في ميناء أم قصر

2020/06/09 | 08:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، عن ضبطها حاوية حجم (40) قدم بداخلها مادة زيت الزيتون المنشأ تونس وثيقة الإطلاق وشهادة المطابقة للبضاعة مزورة بعد إنجاز معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي في المنفذ الحدودي.وقال بيان للهيأة، ان “عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث […]

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