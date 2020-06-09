ببجي تعتذر عن خاصية الأصنام وتقرر حذفها

2020/06/09 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لعبة “ببحي موبايل” بيانا باللغة العربية، للرد على الازمة المتعلقة بالتحديث الأخير للعبة المتعلق بوجود أصنام، والذي أصدر الأزهر الشريف في مصر بيانا حوله.وكتب فريق اللعبة عبر الصفحة الرسمية بموقع “فيس بوك”: “يود فريق ببجي موبايل (PUBG MOBILE) التطرق لمسألة القلق والمخاوف التي نتجت عن التحديث الأخير في اللعبة”.وأضاف: “ونود أن […]

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