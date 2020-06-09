إبنة نادين نجيم تخطف الأنظار

2020/06/09 | 08:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت الفنانة اللبنانية ​”نادين نسيب نجيم​” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور لها مع إبنتها “هافين”، شهدت لحظات حميمة جمعتهما، بينما تحتضنها في صور وتقبّلها بشغف في صور أخري، وتفاعل الجمهور مع تلك الصور مشيدين بجمال الأم وإبنتها وبالشبه الواضح بينهما.وأضافت نجيم تعليقاً على تلك الصور ، حيث […]

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