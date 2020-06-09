كوريا الشمالية تعلن قطع خطوط الاتصال بـ”عدوّتها” الجنوبية

2020/06/09 | 08:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّ بيونغ يانغ ستقطع اعتباراً من ظهر الثلاثاء كلّ خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية “العدوّة”، وذلك بعد تهديد الشمال مراراً بقطع التواصل مع الجنوب إذا لم توقف سول إرسال ناشطين منشورات معادية عبر الحدود.وقالت الوكالة إنّ بيونغ يانغ “ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بين السلطات الشمالية […]

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