فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير

2020/06/09 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي تشيرانجيفي سارجا، الممثل الهندي الشهير، عن عمر ناهز 39 عاما، حسبما نقل موقع “سي إن إن” الأمريكي، الاثنين.وقال بي إس يدييورابا، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية إن سارجا، الذي تألق في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، توفي إثر إصابته بنوبة قلبية.وغرد يدييورابا، الأحد، قائلا: “إنها […]

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