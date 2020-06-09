ترامب يستأنف خلال أسبوعين تجمّعاته الانتخابية

2020/06/09 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين أنّ الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية سيستأنف في غضون أسبوعين تجمعّاته الانتخابية التي جمّدها بسبب وباء كوفيد-19.وأكّدت الحملة بذلك معلومات أوردتها مجلة “بوليتيكو” مفادها أنّ ترامب وفريقه باتا على قناعة بأنّ التظاهرات الضخمة المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة ستقلّل من شأن […]

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