جعفر: منح وزارة للتركمان “ابرة مخدرة” والحلبوسي كان مهندس تمرير الوزارات السبعة

2020/06/09 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين القيادي التركماني والنائب السابق جاسم محمد جعفر، ان استحداث وزارة جديدة وتسليمها الى المكون التركماني ماهو الا مجرد (ابرة مخدرة) من اجل تمرير الوزارات السبعة من دون ضجة، لافتا الى ان الحلبوسي كان مهندس هذه العملية ونجح في تمرير جميع وزرائه.وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “صوت التركمان كان واضحا […]

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