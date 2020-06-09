2020/06/09 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معالجة اقتصاد اليأس في العراق من خلال رأس المال الوهمي (وجهة نظر) د.حيدر عبدالامير الغريباوي اقتصاد اليأس هو تسمية بلاغية مجازية افتراضية وليست علمية، يشير إلى حالة الانحطاط والركود الاقتصاديين الناجمين عن تدهور مؤشرات التنمية البشرية وعوائد التعليم والإنتاج في المجتمع على اختلاف فئاته وشرائحه، وانتشار الفساد في الأنظمة الحكومية والاقتصادية والاجتماعية.ويتمثل اقتصاد […]

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