تقديم طلب رسمي لإرسال اطباء من بغداد الى السليمانية

2020/06/09 | 08:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي يوم الثلاثاء تقديم مقترح لإستضافة اطباء متخصصين بمجال العناية المركزة من العاصمة بغداد في السليمانية لسد النقص الحاصل في المحافظة وتخطي الوضع غير المرغوب فيه الذي تمر به جراء ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النائب عن الكتلة ريزان شيخ دلير في بيان اليوم، إنه "في جلسة البرلمان السابقة قدمّنا مقترحا الى هيئة رئاسة البرلمان وخليتي الازمة البرلمانية والحكومية لإرسال اطباء متخصصين في مجال العناية المركزة الى السليمانية".

واوضحت انه "بسبب الاعداد المرتفعة من المصابين بكورونا وقلة الاطباء المتخصصين في مجال العناية المركزية توجد مشكلة في السليمانية".

وتصدرت محافظة السليمانية خلال الايام القليلة لائحة الاكثر الاصابات عددا بفيروس كورونا على باقي محافظات اقليم كوردستان.

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