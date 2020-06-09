الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة

2020/06/09 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف البيان، أن “الصرف تم عن طريق […]

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