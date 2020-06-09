“الفلاح” جهاز جديد لـ “تحرير الشام” في مواجهة السكان

2020/06/09 | 09:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الفلاح" مركز تلاحق من خلاله هيئة تحرير الشام سكان المناطق الخاضعة لسيطرها..ويمد السجون بالمزيد من المعقتلين

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