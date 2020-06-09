وزير العمل: 4 ملايين عامل في القطاع الخاص غير خاضعين للتقاعد

2020/06/09 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عاد الركابي ان نحو 4 ملايين عامل في القطاع الخاص العراقي غير خاضعين للتقاعد والضمان الاجتماعي.وقال الركابي في تصريح اليوم الثلاثاء إنه يوجود قرابة أربعة ملايين من العمالة المحلية العراقية يعملون في القطاع الخاص غير خاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولم يتم اجراء الاستقطاعات المطلوبة او استيفاء التوقيفات التقاعدية […]

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