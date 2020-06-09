مختص بالشأن الاقتصادي: حل مشكلة الموازنة لن يكون عبر رواتب الموظفين

2020/06/09 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى المختص بالشأن الاقتصادي، سالم الكناني ان حل مشكلة الموازنة لن يكون عبر تخفيض رواتب الموظفين، بل من خلال اللجوء الى الثروة الزراعية والحيوانية واستغلال الثرورة المعدنية المتوفرة في ارض العراق اضافة الى استغلال قطع الاراضي السكنية واستثمارها.وقال الكناني في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، ان “ملايين الاراضي السكنية […]

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