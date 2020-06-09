وزير العمل: أربعة ملايين عامل لا يخضعون لقانون التقاعد والضمان

2020/06/09 | 09:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن وجود قرابة اربعة ملايين من العمالة المحلية غير الخاضعين لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، فيما توعدت بعدد من الاجراءات بحق العمالة الاجنبية، التي دخلت البلاد من دون الحصول على اجازات او تصاريح عمل.وقال وزير العمل عادل حاشوش الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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