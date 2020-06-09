رقم بالملايين..من العاملين بلا تقاعد في العراق

2020/06/09 | 09:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي عن رقم هائل من العاملين في القطاع الخاص العراقي غير خاضعين للتقاعد والضمان الاجتماعي....

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