بطريقة واعدة.. باحث عراقي يتمكن من تحضير عقارين لكورونا وتفاؤل كبير بشأن النتائج

2020/06/09 | 09:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تمكن باحث عراقي، من تحضير عقارين مضادين لفيروس كورونا، من تركيبة لمستخلصات عشبية قادرة كمشروع تجريبي على إنقاذ حياة المصابين من خطر الموت المحتم.وقال الباحث البروفيسور في كلية العلوم جامعة بابل، علي حمود السعدي، للوكالة الرسمية، إنه “تمكن من تحضير العقارين في مختبرات الكلية من مستخلص مركز لأعشاب طبية طبيعية، أحدهما […]

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