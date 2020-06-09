المالكي : لا يمكن المساس بحقوق المعذبين والسجناء والمهجرين وثوار الانتفاضة

2020/06/09 | 09:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، ضرورة عدم المساس بحقوق المعذبين والسجناء والمهاجرين وثوار الانتفاضة.وقال المالكي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “التظاهر السلمي من أجل المطالب المشروعة أمر أتاحه الدستور العراقي لمن يريد التعبير عن رأيه ويطالب بحقوقه ، ولا يسعنا إلّا أن ندعم […]

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