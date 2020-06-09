أبل تعترف بأحدث مشاكل آيفون

2020/06/09 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أبلغ مستخدمون لأجهزة “آيفون” و”آيباد” عن مشكلة تقنية جديدة، مما وضع شركة “أبل” المنتجة في دائرة الانتقادات مرة أخرى.فقد كشفت تقارير صحفية أن بعض مستخدمي منتجات “أبل” يعانون مشكلة في الشاشة، التي تتحول إلى لون أخضر غريب، إما بشكل مؤقت مع الإضاءة الخافتة أو عند إلغاء قفل الهواتف، أو حتى بشكل دائم لدى […]

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