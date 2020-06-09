وزير النقل: نتجه لتخفيض أسعار تذاكر الطيران

2020/06/09 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، عن توجه للوزارة نحو تخفيض اسعار تذاكر الطيران في الخطوط الجوية العراقية، بينما افصحت عن الحزمة الاولى للاصلاحات في الوزارة، والتي تتضمن اجراء تغييرات ادارية.وقال الشبلي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “نص الحزمة الاولى للإصلاحات الاستثنائية في وزارة النقل هو اجراء تغييرات […]

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