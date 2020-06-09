الطقس.. درجات الحرارة تقترب من الـ50 مئوية

2020/06/09 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، الثلاثاء، تعمق تأثير المنخفض الموسمي الحراري في البلاد. وقال السلامي، إنه “من المتوقع تعمق تأثير المنخفض الموسمي الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة مشمساً وحاراً، مع بعض السحب المتفرقة التي تتكاثر تدريجياً بعد الظهر في أقصى شمال شرق البلاد مع فرصة واردة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً مع ارتفاع […]

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