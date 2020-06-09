وزير النقل: نعتزم تخفيض أسعار تذاكر الطيران ضمن حزمة أولى للاصلاحات

2020/06/09 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة النقل، تخفيض أسعار تذاكر الطيران، ضمن حزمة أولى لاصلاحات استثنائية في الوزارة. وقال وزير النقل ناصر الشبلي، في تصريح إن “نص الحزمة الاولى للإصلاحات الاستثنائية في وزارة النقل هو إجراء تغييرات إدارية بين الاقسام والشعب في شركة الخطوط الجوية العراقية مع إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران للمسافرين”، مشيراً إلى أنه “كلّف الإدارة العليا […]

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