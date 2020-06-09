الجيش العراقي يعلن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

2020/06/09 | 09:45 - المصدر: فرانس 24

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سقط صاروخ ليل الاثنين في محيط مطار بغداد الدولي حيث تقع قاعدة عسكرية يستخدمها جنود عراقيون وأمريكيون، وفق ما أعلن الجيش العراقي، و"لم يسفر عن إصابات أو أضرار".



ويأتي الهجوم الصاروخي قبل ثلاثة أيام من محادثات أمريكية-عراقية، في إطار "الحوار الإستراتيجي" الرامي إلى إعادة صياغة التعاون بين البلدين ولا سيّما على الصعيد العسكري.

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