مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة

2020/06/09 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع

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