وزارة النقل: نتجه لتخفيض اسعار تذاكر الطيران

2020/06/09 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه وزارة النقل، نحو تخفيض اسعار تذاكر الطيران في الخطوط الجوية العراقية، بينما افصح الوزير ناصر الشبلي عن الحزمة الاولى للاصلاحات في الوزارة، والتي تتضمن اجراء تغييرات ادارية.وقال الوزير في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “نص الحزمة الاولى للإصلاحات الاستثنائية في وزارة النقل هو اجراء تغييرات ادارية بين الاقسام والشعب في شركة الخطوط الجوية

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