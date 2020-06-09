الصحة تكشف عن خطة للحجر المنزلي

2020/06/09 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، عن خطط للحجر المنزلي ،فيما أكدت وجود زيادة في عدد الأسرة المخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

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