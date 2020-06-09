2020/06/09 | 09:47 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أميركا تسعى لترحيل 1000 عراقي في ميشيغان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
كشف تقرير لصحيفة ديترويت نيوز الامريكية أن 13 من اعضاء وفد ميشيغان في مجلس النواب الامريكي طالبوا اللج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أميركا تسعى لترحيل 1000 عراقي في ميشيغان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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