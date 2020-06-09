2020/06/09 | 09:47 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

كشف تقرير لصحيفة ديترويت نيوز الامريكية أن 13 من اعضاء وفد ميشيغان في مجلس النواب الامريكي طالبوا اللج...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أميركا تسعى لترحيل 1000 عراقي في ميشيغان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أميركا تسعى لترحيل 1000 عراقي في ميشيغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).