مصر التي نحبها - عبد الغني سلامه

2020/06/09 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه في أواخر عصر الميسونين، قبل ستة ملايين سنة، بدأ النيل يحفر مجراه منطلقا من بحيرة فكتوريا، مروراً بسلسلة من الاتصالات المتبادلة بين عدد الأنهار المنفصلة، حتى اتخذ مجراه الحالي قبل عشرة آلاف سنه، جالبا معه الخير والنماء لكل أرض يصلها، ويفيض عليها بالخصب والحياة..



بسببه، ومن خيراته عاش خلق كثيرون، وما زال ليومنا هذا الشرط الأول لبقاء الحياة على طول حوضه الممتد لآلاف الأميال..



على ضفتيه نشأت أ ......





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