في سياق النقاش الدائر حول حل الدولة العَلمانية الديمقراطية الواحدة في فلسطين كلها “ 7 - عبد الرحمن البيطار

2020/06/09 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمن_البيطار الأسئلة التي أثرتها في اليومية السابقة ( تاريخ ٢-;-٦-;- أيار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) هي :لماذا اختار هؤلاء ( يهود روسيا القيصرية ) الهجرة إلى فلسطين ، وكيف تَمكَّن هؤلاء من الهِجرة إليها ؟ وإقامة المستوطنات فيها ؟أليس ذلك هو بالتحديد الإنتقال من مَعازِل ” الحَيِّ اليهودي ” ( الإسم الجديد للغيتو بعد إلغاءه في العام ١-;-٨-;-٩-;-١-;-– الثورة الفرنسية ) في المُد ......





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