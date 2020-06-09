2020/06/09 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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العثور على عجلة مجهزة للاستخدام بالعمليات الانتحارية في نينوى

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

اصدر التحالف الدولي، الثلاثاء، بيانا بشأن اصطدام الطائرة الامريكية في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

وكان المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي كشف، الثلاثاء، عن تفاصيل اصطدام الطائرة الاميركية في قاعدة التاجي الجوي

بغداد اليوم - بغداد

اظهر مقطع فيديو من داخل قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد، اللحظات الاولى بعد اصطدام الطائرة الامريكية في القاعدة.

وكان المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي كشف، الثلاثاء، عن تفاصيل اصطدام الطائرة الاميركية في

بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي، الثلاثاء، عن تفاصيل اصطدام الطائرة الاميركية في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة C130 تابعة للقوة الجوية الاميركية انحرفت عن

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