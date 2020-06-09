الأنواء الجوية: طقس حار في عموم المحافظات والبصرة الأعلى بـ 48 درجة مئوية

2020/06/09 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء (08 حزيران 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق البل...





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