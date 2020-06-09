المالكي يحذر من الاساليب غير القانونية التي تبعد التظاهرات الجماهيرية

2020/06/09 | 09:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، من الاساليب غير القانونية التي تبعد التظاهرات الجماهيرية عن اهدافها الوطنية، داعيا الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الى تفهم حركة الجماهير.وقال المالكي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه “مازالت مخاوف عودة الدكتاتورية واساليب حقبة البعث المجرم تضغط على احاسيس الثوار والمجاهدين والمعتقلين والمشردين، بسبب ما […]

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